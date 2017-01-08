(Görüntülü Haber) Otomobil buzlanan yolda kaydı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Gökhan Çimici idaresindeki 54 YR 765 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen 24 yaşındaki Semih Zoboğlu idaresindeki 41 RL 154 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Gökhan Çimici, Semih Zoboğlu, 29 yaşındaki Muhammet Tokat, 34 yaşındaki Volkan Mikdan ve 25 yaşındaki Dursun Çelikoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.