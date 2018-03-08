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(Görüntülü Haber) Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak istinat duvarından alt yolu düştü. Devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ​Kaza saat 22.00 sıralarında, Aladağ...

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak istinat duvarından alt yolu düştü. Devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

​Kaza saat 22.00 sıralarında, Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu'nun Mengen ilçesinden Bartın'daki akrabalarının yanına gelen 38 yaşındaki Erdal Atik idaresindeki 14 AT 179 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil istinat duvarından alt yola yuvarlandı. Kazada, Erdal Atik otomobilde bulunan 25  yaşındaki Seçkin Ürel ile 24 yaşındaki Melike Ürel yaralandı. Araçta sıkışan Erdal Atik itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Atik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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