İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, İzmit D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Doğukan Sarımehmetoğlu yönetimindeki 34 TT 9120 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerin altına girerken, sürücü Doğukan Sarımehmetoğlu, Nurcan Sarımehmetoğlu ile İrfan Sarımehmetoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, İzmit D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Doğukan Sarımehmetoğlu...
06 Mayıs 2018 Pazar 21:20
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