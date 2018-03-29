Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Ankara Çevre Yolu Keçiören bağlantı yol ayırımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BK 085 plakalı otomobil, çevre yolundan şehir merkezine giderken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, sürücü ile 1 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Otomobil, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Ankara Çevre Yolu...
29 Mart 2018 Perşembe 12:06
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