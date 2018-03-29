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(Görüntülü Haber) Otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücü yaralandı (2)

KARABÜK'te, yol kenarındaki bir lokantanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü İnan Keskin (38) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnan Keskin yönetimindeki 78 SU 092 plakalı...

KARABÜK'te, yol kenarındaki bir lokantanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü İnan Keskin (38) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnan Keskin yönetimindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir lokantanın bahçe duvarına çarptı. Gürültü üzerine lokantadan çıkanlar, yan yatan otomobildeki İnan Keskin'i araçtan çıkardı. İnan Keskin, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bahçede park halinde bulunan 2 otomobil, duvardan kopan tuğlaların çarpmasıyla hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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