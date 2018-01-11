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(Görüntülü Haber) Otomobil, aydınlatma direklerinin bakımını yapan ekibin aracına çarptı: 2 yaralı

İZMİT'te, cip, D-100 Karayolu'nda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik arıza ekibinin aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana...

İZMİT'te, cip, D-100 Karayolu'nda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik arıza ekibinin aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Metin Çapraz, yönetimindeki 37 HB 056 plakalı cip, yolun sol şeridinde ilerleyerek orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin kontrolünü yapan Erol Aydın yönetimindeki 41 EG 849 plakalı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (SEDAŞ) ait araca arkadan çarptı. SEDAŞ'a ait araç çarpmanın etkisiyle savrularak Engin Çidem idaresindeki 54 B 6883 plakalı araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan Erol Aydın ve yanında bulunan Erhan Özmen'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFLI

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