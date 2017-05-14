(Görüntülü Haber) Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum- Samsun karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Çorum’dan Samsun yönüne giden Bekir Kara (57) yönetimindeki 19 TN 069 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Kazada sürücü ile aynı araçtaki Aynur Kara (52), Şakire Nisa Kara (20), Maksut Ağaca (75) yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.