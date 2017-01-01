(Görüntülü Haber)Otomobil alev alev yandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman yükselen otomobil alev alev yandı. Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cahit Barutçu yönetimindeki 37 KG 327 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Dumanı fark eden Barutçu, otomobili durdurarak indi. Bir anda alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredekiler yangın tüpleriyle yaptı. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.