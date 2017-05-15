(Görüntülü Haber) Otomobil 90 metre uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Doğantepe Köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Sinan Akyol'un kullandığı 34 VY 8083 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 90 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücü Sinan Akyol yaralanırken, yanındaki yakını 45 yaşındaki Saadettin Akyol hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Sinan Akyol, ambulansla kaldırıldığı Akıncılar Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayatını kaybeden Saadettin Akyol'un cesedi ise ilçe hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.