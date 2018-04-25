Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı 3 yaralı

Ramazan ÇELİK- Hatay, () Hatay'ın Hassa İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nden...

Ramazan ÇELİK- Hatay, () Hatay'ın Hassa İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nden meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz(76) yönetimindeki 34 LE 7150 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran sürücü Mustafa Yılmaz'ın ihbarıyla bölgeye 112 acil ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinde sıkışan Hatice Yılmaz ile Abdullah Delioğlu çıkarılarak bölgeye gelen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralılar daha sonra taburcu edildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314