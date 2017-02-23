(Görüntülü Haber) Otogarda peynir bidonunda 7 kilo esrar çıktı

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. M.C.'nin kullandığı taksiye binen O.A. (20)'nın bagaja koyduğu 2 bidonda peynir olduğunu polis ekiplerine söylemesi üzerine bidonlar inceledi. Bidonlarda yapılan aramalarda peynir yerine jelatinle sarılmış 7 parça halinde toplam 7 kilo 103 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.