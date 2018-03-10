(Görüntülü Haber) Otobüste sahte parayla yakalanan yolcu adliyede
BOLU'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bin 400 TL sahte para ele geçirilen şüpheli O.Ç (68), emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...
10 Mart 2018 Cumartesi 14:55
BOLU'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bin 400 TL sahte para ele geçirilen şüpheli O.Ç (68), emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yolculuk yapan ve şüpheli hareketleri bulunan O.Ç.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada O.Ç.'nin üzerinde bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yakalanan sahte paralarla 'Afrin' yazarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermesi dikkat çekti.
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