(Görüntülü Haber) Otobüste referandum tartışması karakolda bitti

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de belediye otobüsünde başörtülü iki üniversite öğrencisine hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kafe işletmecisi Murathan S., Türk Ceza Kanunu'nun 115-1'inci maddesi gereğince 'cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorladığı' iddiasıyla tutuklandı. Olay, Bayramyeri-Gümüşler seferini yapan belediye otobüsünde dün saat 00.15'de meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri H.D. ve K.O., üniversiteden evlerine gitmek için bindikleri belediye otobüsünde, kartlarında bakiye olmaması üzerine yolculardan ücretini ödeme karşılığında kart istedi. Bu sırada yolculardan Altıntop Mahallesi'nde kafe işleten Murathan S. öğrencilere hakaret etti. Murathan S.'nin kendilerine hakaret ettiğini iddia eden öğrencilerin tepkisi üzerine otobüs şoförü, aracı Çınar Polis Merkezi'ne çekti. İki üniversite öğrencisi Murathan S.'den şikayetçi olurken, Murathan S. de öğrencilerden şikayetçi oldu. ÖNCE SERBEST BIRAKILDI İfadesi alınan Murathan S. serbest bırakıldı. Üniversite öğrencileri ifadelerinde, Murathan S.'nin kendilerine referandum için 'hayır' diyeceklerini söylemeleri halinde bilet verebileceğini söylediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını söyledi. Öğrenciler, Murathan S.'nin kendilerine, "Başınızı, kulaklarınız kapansın diye mi kapattınız?", "Siyah türbanlı seni sevdim. Bu başörtülüler, 'hayır' demez" diyerek sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kafe işletmecisi Murathan S. ise ifadesinde kendi otobüs kartının bakiyesi olmadığını, birkaç kişiden otobüs kartını istediğini, kimse vermeyince olayın referandum tartışmasına dönüştüğünü, 'evet- hayır' diyalogları olduğunu söyledi. BU SABAH TUTUKLANDI Hiçbir kadını referandumda 'hayır' demesi için zorlamadığını da vurgulayan Murathan S., "Şikayetçi olan iki kadının yanına da hiç gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. M.S., karakoldaki ifadesini de sosyal medya hesabından paylaştı, daha sonra sildi. Savcılığın belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, konuşmaları deşifre etmesinin ardından bu sabah kafe işletmecisi Murathan S., tekrar gözaltına alındı. Denizli Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.S., Türk Ceza Kanunu'nun 115-1. maddesi uyarınca 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme' suçundan tutuklandı. Türk Ceza Kanunu'nun 115'inci maddesi cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapsini hükme bağlıyor. Soruşturma sonunda Murathan S., dava açılırsa bu maddeden yargılanacak.