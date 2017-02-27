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(Görüntülü Haber) Otobüste 108 kilo eroinle ilgili 4 şüpheli adliyede

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da şehirlerarası yolcu otobüsünde ele geçirilen 108 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan Burhan B. (50), Medeni U. (57), Erkan B. (26) ve Mehmet Ü.(39) adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyu Van'dan Konya'ya...

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da şehirlerarası yolcu otobüsünde ele geçirilen 108 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan Burhan B. (50), Medeni U. (57), Erkan B. (26) ve Mehmet Ü.(39) adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyu Van'dan Konya'ya götürmeye çalıştığı belirlenen otobüsün sahiplerinden Mehmet Ü., "Tanımadığım bir İranlı bana uyuşturucu taşımam için şantaj yaptı, götürmek zorunda kaldım" diye ifade verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, geçen cuma günü Van'dan Konya'ya giden 34 BK 8325 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Kaçak sigara taşıdığı şüphesiyle arama yapılan yolcu otobüsünün hostes ve sürücü koltuklarının altında özel yapılmış bölmelerde 108 kilo eroin ile 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüsün yolcularını başka bir araca bindirerek gönderen polis, sürücüler Burhan B., Medeni U. ile host olarak çalışan Erkan B. ile otobüsün ortaklarından Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, 108 kilo eroinin Mehmet Ü.'ye ait olduğunu söyledi. İfadesinde uyuşturucuyu otobüsün zula olarak adlandırılan özel yapılmış bölmesine kendisinin yerleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ü., "Van'da İranlı bir kişi bana uyuşturucuyu taşımamı söyledi. Kabul etmeyince şantaj yaptı. Kim olduğunu bilmiyorum" diye ifade verdi.. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli 'teşekkül halinde kaçakçılık yapmak, uyuşturucu ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

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