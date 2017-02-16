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(Görüntülü Haber) Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda bavul içinde 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken M.C.E. adlı kişi gözaltına alındı. Antalya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() ANTALYA'da jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda bavul içinde 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken M.C.E. adlı kişi gözaltına alındı. Antalya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen yolcu otobüsünü öğle saatlerinde Döşemealtı İlçesi'nde durdurdu. Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş halde 680 gram esrar maddesi, satışta ve içmekte kullanıldığı belirtilen çeşitli aparatlar ele geçirildi. Bavulun sahibi M.C.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, esrar maddesini Antalya'da bir adrese götürdüğü ifade edildi. Jandarma tespit edilen alıcının yakalanması için çalışmalara başladı.

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