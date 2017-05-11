(Görüntülü Haber) Otobüs tacizcisi tutuklandı

ADANA'da belediye halk otobüsünde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde kucağında bebeği olan bir kadın çığlık atarak yanında oturan M.B.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Cinsel organını çıkartıp kadına gösterdiği iddia edilen M.B. vatandaşlar tarafından dövülüp polis çağrıldı. Kapılar kapatılarak kaçmasına izin verilmeyen M.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.



Şüpheli ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B. tutuklandı.