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(Görüntülü Haber) Otobüs, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () – BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde otobüsün kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpması sonucu 33 yaşındaki Hatice Çimen öldü, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Bandırma- Balıkesir...

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), () – BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde otobüsün kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpması sonucu 33 yaşındaki Hatice Çimen öldü, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma- Balıkesir Karayolu’nun 6’ncı kilometresindeki Ömerli Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Erdek’e tatil için gelen Ali Çimen yönetimindeki 34 AJ 4529 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışığı fark etmeyerek durmayınca, kavşaktan dönüş yapan İsmail Uzunoğlu yönetimindeki 10 AAB 55 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilde Hatice Çimen öldü, aynı aileden Ali, Ayşe, Yıldız ve Zeynep Çimen hafif  yaralandı. Kaza anı otobüsün içinde güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Hatice Çimen’in cansız bedeni Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.  

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