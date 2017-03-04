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(Görüntülü Haber) Oto yıkamacıyı satın alıp, NATO boru hattından yakıt çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olanların polise haber vermesi üzerine, işyerinde yapılan kazıda NATO boru hattından akaryakıt çalındığı tespit edildi. İşyerinde depolanan yakıt...

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olanların polise haber vermesi üzerine, işyerinde yapılan kazıda NATO boru hattından akaryakıt çalındığı tespit edildi. İşyerinde depolanan yakıt tankere aktarıldı. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olan vatandaşlar, polise haber verdi. Polis işyerine girdiğinde zeminin kazılarak NATO boru hattına ulaşıldığını, hattan yakıt çalındığını gördü. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilerek yetkililere haber verildi. Cadde trafiğe kapatılırken, oto yıkamacıda bulunan tanka depolanan akaryakıtın tankere aktarımı yapıldı. Polis, oto yıkamacıyı satın alan ve kendisine yardımcı olan bir kişinin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı. İşyerinde bulunan bir motosiklete ise el konuldu. Hattan ne kadar yakıt çalındığının tespit edilmeye çalışılacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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