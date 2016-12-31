(Görüntülü Haber) Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyrukla kadın sınırdışı edildi

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON’da bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 7'si binanın havalandırma boşluklarında olmak üzere yabancı uyruklu 24 kadın gözaltına alındı. Para karşılığında fuhuş yapıldığı yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri dün akşam saatlerinde Çömlekçi Mahallesi’nde bir otele baskın düzenledi. Fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kadınlardan 7'si, 4 katlı otel binasındaki havalandırma boşluklarında, 17'si de odalarda yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.