(Görüntülü Haber) Otelde korkutan yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin uygulama otelinde çıkan yangın, kısa süreli panige neden oldu. Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi uygulama otelinde başladı. Odalardan birinden dumanlar çıktığı fark eden otel çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi, diğer odalardaki müşterileri uyandırdı. Sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kısa sürede otelde kalan müşterileri tahliye etti. Bir odada elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye erleri tarafından büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi çağrılan ambulansta tedavi edildi. Oteldeki duman tahliye edildikten sonra müşteriler yeniden odalarına yerleştirildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.