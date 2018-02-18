HATAY () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri ile Bülbül bölgesindeki YPG'li teröristler arasında gece çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ÖSO güçlerinin YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun bir şekilde ateş altına alması yer alıyor.ÖSO güçleri çatıymanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı
(Görüntülü Haber) ÖSO ile YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmanın görüntüleri (Gece görüşü)
HATAY () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri ile Bülbül bölgesindeki YPG'li teröristler arasında gece çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ÖSO güçlerinin YPG'li teröristlerin bulunduğu...
18 Şubat 2018 Pazar 17:11
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