(Görüntülü Haber) ÖSO güçleri, Maranez köyüne operasyon başlattı

ZEYTİN Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PYD/PKK denetimindeki Maranez köyüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında terörist hedefler sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleri ve ÖSO güçleri tarafından ağır silahlarla ateş altına alındı. Bu arada Azez’in Afrin ile Halep’e ulaşımını sağlayan ve 4 yıldır terör örgütü denetimindeki batı kavşağı da ÖSO kontrolüne girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen Ocak günü Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit verilen 72 asker anarak 72 savaş uçağı ile Afrin kırsalında tespit edilen hedeflere hava bombardımanı düzenleyerek Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında havadan jetlerin karadan da ateş destek vasıtalarının desteğini alan TSK güçleri Özgür Suriye Ordusu güçleri ile beraber yönelik düzenlediği operasyonlarda 5’i belde merkezi olmak üzere 150’nin üzerinde köy ve stratejik noktayı teröristlerden temizledi. Batı, doğu ve kuzey cephelerinde ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin kent merkezine kimi bölgelerde birkaç kilometre mesafeye ulaştı. MARANEZ KÖYÜ’NE OPERASYON BAŞLADI TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin kuzeyindeki Maranez Köyü’ne dün akşam saatlerinde operasyon başlattı. TSK’nın sınırda konuşlu birliklerinin Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile vurduğu Maranez Köyü’ndeki teröristlere ait hedefler ÖSO birlikleri tarafından doçka ve ağır makineli silahlarla baskı ateşi altına alındı. PYD/PKK’lı teröristlerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ÖSO güçleri, Maranez’deki hedefleri uzun süre ateş altına aldı. BATI KAVŞAĞI TERÖRİSTLERDEN ALINDI Öte yandan Azez’in Afrin ve Halep ile ulaşımını sağlayan ve 4 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Batı Kavşağı da çatışmaların ardından ÖSO kontrolüne girdi. Çatışmaların ardından akşam saatlerinde kavşakta kontrolün sağlanmasıyla çok sayıda ÖSO mensubu, yıllardır geçiş yapamadıkları bölgeye giderek sevinç gösterisi yaptı. Türkiye lehine sloganlar atan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran ÖSO üyeleri, en kısa zamanda Afrin’i de özgürleştireceklerini ifade etti.