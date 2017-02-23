ANKARA () Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçleri, El Bab merkezine ilerleyişlerinin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde ; ÖSO güçlerinin El Bab merkezine yaptığı intikal ve yaşanan çatışmalar yer aldı.
(Görüntülü Haber) ÖSO, El Bab merkezine ilerleyişinin görüntüleri yayınladı
ANKARA () Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçleri, El Bab merkezine ilerleyişlerinin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde ; ÖSO güçlerinin El Bab merkezine yaptığı intikal ve yaşanan çatışmalar yer aldı....
23 Şubat 2017 Perşembe 13:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.