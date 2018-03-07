ÖSO cephesinden Azez'den Afrin'e doğru operasyonun görüntüleri 2
(Görüntülü Haber)ÖSO cephesinden Azez'den Afrin'e doğru operasyonun görüntüleri 2
ÖSO cephesinden Azez'den Afrin'e doğru operasyonun görüntüleri 2
07 Mart 2018 Çarşamba 15:24
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