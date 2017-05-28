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(Görüntülü Haber) Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ŞIRNAK'ta  iki hafta önce PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Tankçı Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit...

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ŞIRNAK'ta  iki hafta önce PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Tankçı Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Şırnak'ta, içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanan evli 1 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi burada devam eden Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu.

Özlem Yılmaz'la evli olan ve 3 yaşında Eslem adında bir kızları bulunan Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz'ın şehitlik olduğu haberi üzerine Osmaniye'de babası Celal Yılmaz'ın evinin bulunduğu merkeze bağlı Sakızgediği Mahallesi girişine Türk bayrağı asıldı.

Kardeşi Metehan Yılmaz da uzman çavuş olan şehidin cenazesi, yarın Osmaniye'de toprağa verilecek.

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