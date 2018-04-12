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(Görüntülü Haber) Osmangazi Üniversitesi'nde bildiri dağıtan 3 öğrenci gözaltında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifasının ardından olayda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettikleri görevlilerin de istifa etmesini isteyip, bildiri dağıtmak isteyen...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifasının ardından olayda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettikleri görevlilerin de istifa etmesini isteyip, bildiri dağıtmak isteyen 3 öğrenci gözaltına alındı. ​ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki öğrenci yemekhanesinde öğle saatlerinde, bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı. Görenciler,5 nisanda 3'ü akademisyen, 1'i idareci olan 4 kişinin öldürülmesinin ardından sadece Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifanın yeterli olmadığını, olaydan sorumlu olanların da alınmasını istedi. Ellerinde '4 akademisyene sıkılan kurşun bilime sıkılan kurşundur' yazılı afişler bulunan öğrenciler, kampüste can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Bildiri dağıtmak isteyen öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polisler müdahale etti. Polisler, 2'si kız, 3 öğrenciyi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

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