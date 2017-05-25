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(Görüntülü Haber) Ortaokul öğrencilerinin küfür kavgası kanlı bitti

Muammer ŞEN/KARAMAN, ()) KARAMAN'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman E., arkadaşına küfür ettiği iddiasıyla kavga ettiği aynı yaştaki ortaokul öğrencisi Mehmet Ç. tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Olay Çeltek...

Muammer ŞEN/KARAMAN, ()) KARAMAN'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman E., arkadaşına küfür ettiği iddiasıyla kavga ettiği aynı yaştaki ortaokul öğrencisi Mehmet Ç. tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Olay Çeltek Mahallesi Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 7'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman E. aynı sınıfta okuduğu aynı yaştaki Fırat K. ile tartıştı. İddiaya göre, küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sonrası Fırat K. başka bir ortaokulda okuyan arkadaşı 13 yaşındaki Mehmet Ç.'yi arayarak durumu anlattı ve okul çıkışına gelmesini istedi. Dün öğle saatlerinde okuldan çıkan Süleyman E. küfür nedeniyle sınıfta tartıştığı Fırat K. ve Mehmet Ç.'nin kendisini beklediği gördü. Okulun yaklaşık 30 metre ilerisinde öğrenciler arasında yeniden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç. yanında taşıdığı bıçakla Süleyman E.'yi sırtından ve karnından yaralayarak arkadaşı Fırat K. ile birlikte kaçtı. Ağır yaralanan Süleyman E. ise okulun bahçesine girerek yardım istedi. Öğretmenler tarafından ilk müdahalesi okulda yapılan Süleyman E. çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Süleyman E. cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Mehmet Ç. ve Fırat K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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