Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL Ortaköy'de yeni yıla giriş öncesinde polis, eğlence mekanları önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eğlence mekanları bölgesinde polis vatandaşların üzerini aradı. Deniz polisi de güvenlik çalışmalarına destek verdi.
(Görüntülü Haber) Ortaköy'de yoğun güvenlik önlemleri
Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL Ortaköy'de yeni yıla giriş öncesinde polis, eğlence mekanları önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eğlence mekanları bölgesinde polis vatandaşların üzerini aradı. Deniz polisi de güvenlik...
31 Aralık 2017 Pazar 22:48
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