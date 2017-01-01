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Ortaköy'de ünlü gece kulübünde silahlı saldırı .. 3G CANLI YAYIN
Ortaköy'de silahlı saldırı .. 3G...
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(Görüntülü Haber) Ortaköy'de gece kulübüne saldırı (ek görüntü)

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