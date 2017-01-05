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(Görüntülü Haber) Ortaca'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Fuhuş yapıldığı yönündeki...

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Fuhuş yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendiren Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, Ortaca'da yaşayan S.Ç. adlı kadının evini iki ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen 3 Ocak'ta harekete geçen polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, evinde fuhuş yaptığı ileri sürülen S.Ç.'ye müşteri buldukları belirlenen E.Ç. (40), S.G. (57), A.D. (50), M.K. (35) ve S.K.'yi (36) gözaltına alındı. Polis, teknik ve fiziki takip sırasında fuhuş için eve geldikleri belirlenen bazı kişiler ile fuhuş yaptığı öne sürülen S.Ç.'nin de ifadesine başvurup, serbest bıraktı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada bulunan ve fuhuştan elde edildiği belirlenen bir miktar paraya el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

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