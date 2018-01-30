(Görüntülü Haber) Ormanlık alandaki tombala çadırına polis baskını

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL Sarıyer'de ormanlık alanda bulunan tombala çadırına polis tarafından baskın düzenlendi. O anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01.00 sıralarında Ayazağa’ya 5 kilometre mesafedeki ormanın içinde kurulan çadır kumarhanesini bastı. Çadırda bulunan 57 kişi gözaltına alındı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.