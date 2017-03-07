(Görüntülü Haber) Orgeneral Huduti'nin de yargılandığı Malatya FETÖ Davası başladı
DARBE girişimini en üst rütbeli komutanı olarak tutuklu bulunan 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral General Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu 76 sanıklı dava bugün başladı. Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda oluşturulan mahkeme...
07 Mart 2017 Salı 11:58
DARBE girişimini en üst rütbeli komutanı olarak tutuklu bulunan 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral General Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu 76 sanıklı dava bugün başladı. Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda oluşturulan mahkeme salonuna 76 tutuklu sanıktan 21’i getirildi. Orgeneral Adem Huduti ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angün ile üst rütbeli subaylar saat 09.45’de yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapıldığı binadaki özel bölüme alındı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.