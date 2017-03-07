(Görüntülü Haber) Orgeneral Huduti'nin de yargılandığı Malatya FETÖ Davası başladı

DARBE girişimini en üst rütbeli komutanı olarak tutuklu bulunan 2'nci Ordu eski Komutanı Orgeneral General Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu 76 sanıklı dava bugün başladı. Yakınca Mahallesi'ndeki spor salonunda oluşturulan mahkeme salonuna 76 tutuklu sanıktan 21’i getirildi. Orgeneral Adem Huduti ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angün ile üst rütbeli subaylar saat 09.45’de yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapıldığı binadaki özel bölüme alındı.