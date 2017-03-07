(Görüntülü Haber) Orgeneral Huduti'nin de yargılandığı Malatya FETÖ Davası başladı (2)

POLİSE ATEŞ EDİN DENDİ Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 15 Temmuz'da 2'nci Ordu’da er olan görev yapan tutuksuz sanık Soner Kaya, tutuklu Yüzbaşı Kemal Keskin’in üstlerinde drone uçtuğunu görünce ‘drone ateş edin’ emrini verdiğini ve drone 2-3 kez ateş ettiğini söyledi. Kaya, drone nöbet tuttuğu G 3 piyade tüfeğiyle ateş ettiğini ifade ederek, "Nizamiye dışından bize doğru ateş ediliyordu. Ben dışarıda polis olduğunu söyleyince, Kemal Yüzbaşı ‘onlar bizim düşmanımız, bizi öldürmek istiyorlar, ateş edeceksin’ dedi. Hatta ben ateş etmeyince ‘benim kurşunumla mı ölmek istiyorsunuz, ateş edeceksiniz’ demesi üzerine ben yine ateş etmedim" dedi. Kaya suçlamaları kabul etmeyerek, "İbrahim Dede Binbaşı ‘şehit olacaksınız, kaçanlar vatan hainidir, siz de kaçanlar gibi kaçarsanız vatan haini olursunuz’ dedi. Ben Malatya’ya vatan borcumu, şehitlere olan vatan borcumu ödemeye geldim" diye ifade verdi.