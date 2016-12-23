(Görüntülü Haber) Ordudan ihraç edilyen FETÖ'cü Teğmen ile eşi, sahte pasaportla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), () - EDİRNE’nin İpsala Sınır Kapısı’ndan sahte pasaportla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen F.Ö. ile eşi F.Ö. yakalandı. Teğmen F.Ö. tutuklanırken, eşi F.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli kişilerin durumlarından şüphelenen polis, pasaportlarını kontrol etti. Pasaportların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildi. S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da ihraç edilen teğmen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kadının ise teğmenin eşi F.Ö. olduğu anlaşıldı. Haklarında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, soruşturmalarının ardından İpsala Adliyesi’ne sevk edildi. Ordudan ihraç edilen teğmen F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.