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(Görüntülü Haber) Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın (2) 

Nedim  KOVAN/ORDU, () - ORDU Devlet Hastanesi'nin yangın merdiveni zemin boşluğunda, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, hastane çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle hastanede kısa...

Nedim  KOVAN/ORDU, () - ORDU Devlet Hastanesi'nin yangın merdiveni zemin boşluğunda, sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, hastane çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan 9 katlı Ordu Devlet Hastanesi B Blok'ta yangın merdiveni zemin boşluğunda yangın çıktı. Sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edilen yangında, boşluğa geçici bırakılan bazı eşyalar tutuştu. Duman yükselmesiyle farkedilen yangın, hastane çalışanları ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bu esnada hastanenin poliklinik kısmında ayakta tedavi gören hastalar ve ziyaretçileri panik yaşadı. 

SİGARA İZMARİTİ İDDİASI

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr.Ergün Yanmaz, Hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilerin yangınla ilgile sorularını yanıtlayan Ergün Yanmaz, olayın incelendiğini, hastaların bu durumdan olumsuz etkilenmediğini, polikliniklerde ve hastanede herhangi bir aksamanın da yaşanmadığını belirterek, "Arkadaşlarımız olayın olduğu ilk yere müdahale ettiler. Poliklinik binamızın olduğu girişin yanındaki yangın merdiveni çıkışında, yangın merdiveninin bahçeye açılan kısmında yangın çıktı. Kesinlikle hizmet sunulan bir yerle alakası olmayan zemin katta, karton, kağıt olan, depo alanı değil, tamamen yangın merdivenimizin bahçeye açılan çıkış kısmında. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapacak, bir sigara izmaritine bağlı olduğu söyleniyor. Etkilenen birimimiz yok, hasta tahliyemiz olmadı. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Hastane çalışanları da yangın çıkan alandaki eşyaları dışarıya çıkardı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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