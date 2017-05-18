(Görüntülü Haber) Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu ootobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Kaza bu akşam Ordu'nun Altınordu İlçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Murat A. yönetimindeki 28 AR 772 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü, belediye kavşağında yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki erkek kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından otobüsün altında sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni otopsi için ambulansla Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı yaklaşık 45 dakika dururken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücü Murat A. gözaltına alınırken, otobüste gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yedek şoförle yoluna devam etti.