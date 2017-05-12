(Görüntülü Haber) Ordu'da kaybolan 3.5 yaşındaki Mert Efe için arama seferberliği

DRONE DA KULLANILIYOR Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde evin önünde oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Mert Efe Olmuş, yapılan aramalara rağmen halen bulunamadı. AFAD, jandarma komandolar, itfaiye ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri ile köylüler kaybolan Mert Efe Olmuş'un bulunması için Yukarıbahçeler Köyü Mahallesi'nde yaklaşık 4 kilometrelik alanda çalışma yürütüyor. Fatsa Jandarma Komando Timi ve dedektör iz takip köpekleri de arama-kurtarma yapılan bölgelerde her yeri didik didik arıyor. AFAD ekiplerince arama çalışmalarında drone ile havadan da görüntü alınıyor. Baba Zikrullah Olmuş ve eşi Emine Olmuş evde endişeyle gelecek iyi haberi bekliyor. Gözyaşı döken anne Emine Olmuş, "Evladımızla İstanbul'dan buraya geldik, dün akşam itibariyle kayboldu. Evin yanında kedi ile oyun oynuyormuş, her yeri aradık malesef bulamadık. Gören varsa lütfen jandarmaya bildirsin, herkesten yardım bekliyoruz. Bütün ekipler seferber oldu arama çalışması yapıyor. Herkesten Allah razı olsun" dedi.