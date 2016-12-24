(Görüntülü Haber) Önü kesilip ateş açılan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, seyir halindeki otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi ve kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine gitmekte olan Mehmet Ali Doğanlar yönetimindeki 06 BJ 0079 plakalı otomobilin önü kimlikleri belirsiz kişiler tarafından başka bir otomobille kesilerek durduruldu. Otomobillerinden inen şüpheliler, üzerlerinde taşıdıkları tabancayla Doğanlar’ın içinde bulunduğu otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Ali Doğanlar’ı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye gönderdi. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.