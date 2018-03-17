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(Görüntülü Haber) Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 4 kişi, yakalandı. Merkez ilçelerinde değişik tarihlerde bir fabrika ile 2 markette hırsızlık olayı meydana...

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 4 kişi, yakalandı. Merkez ilçelerinde değişik tarihlerde bir fabrika ile 2 markette hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızları bulmak için harekete geçen polisler, güvenlik kameralarını inceleyip kimliklerini saptadı. Marketten sigara, fabrikadan televizyon ile içerisinde 6 çeyrek altın bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A., F.K., S.S.Ç. ve M.E.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 102 adet farklı markalarda sigara ile hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen, levye, demir kesme makası, eldiven, tornavida, çekiç, maske, pense ve boru anahtarı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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