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(Görüntülü Haber) Ömer Coşkun toprağa verildi

ADANA, () - UYDU üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ettiği bitkisel ilaçları satmasıyla tanınan ve dün böbrek yetmezliğinden 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Ömer Coşkun'un cenazesi,...

ADANA, () - UYDU üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ettiği bitkisel ilaçları satmasıyla tanınan ve dün böbrek yetmezliğinden 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Ömer Coşkun'un cenazesi, Adana'da toprağa verildi. Tedavi etmeye çalıştığı birçok kişinin şikayetçi olduğu Dr. Ömer Coşkun, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle ABD'de tedavi görüyordu. Dün Türkiye'ye gelen Dr. Coşkun, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu sabah memleketi Adana'ya getirilen Dr. Coşkun'un cenazesi, yakınlarının katıldığı törenle Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Dr. Coşkun'un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı. Dr. Coşkun, Adana Tabip Odası'ndan da ceza alınca istifa etmişti.

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