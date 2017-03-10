(Görüntülü Haber) Ölümlü kazanın ardından viyadük trafiğe kapatıldı

Mehmet ERÇAKIR- Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da, ehliyetsiz 17 yaşındaki N.S.'nin kullandığı kamyonetin kontrolden çıkarak çarptığı 42 yaşındaki Veli Bakır'ın ölümüne, 2 üniversite öğrencisinin ölümüne neden olduğu kazanın meydana geldiği viyadük trafiğe kapatıldı. Isparta-Keçiborlu karayolundaki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükte dün saat 15.00 sıralarında N.S. yönetimindeki 06 KBG 65 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp viyadüğün kaldırım bölümünde yürüyen üniversitede temizlik personeli olarak çalışan Veli Bakır ile öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez'e çarptı. Kazanın şiddetiyle Veli Bakır ile kamyonet viyadükten yaklaşık 10 metre uçarak İstanbul Caddesi'ne düştü. Öğrenciler ise viyadük üstünde savruldu. Bu sırada yoldan geçen Gürşah Akman'ın kullandığı 34 PH 0345 plakalı otomobil Veli Bakır'ın üzerinden geçti. Veli Bakır olay yerinde yaşamını yitirirken, öğrenciler ve kamyonet sürücüsü yaralandı. KAZA ANINI HATIRLAMIYOR Yaralı öğrenciler Caner Özcanlı ve 20 yaşındaki Betül Dönmez'in tedavisi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Öğrencilerden Betül Dönmez, olay anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Yere düştüğünde acı hissettiğini ve ambulansın siren sesini duyduğunu belirten Betül Dönmez, "Arkadaşlarım 'kımıldama' dedi. Dedikleri her şeyi yapmışım. En son gözümü açtığımda hastanedeydim. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum" dedi. Kendilerine çarpan aracı da görmediğini kaydeden Betül Dönmez, kaza anında telefonla konuştuğunu, aracın gelişini görmediğini söyledi. Kaza anında Betül Dönmez'in yanındaki arkadaşlarından Berat Çeliker ise "Araç yüksek bir hızla geliyordu. Aracın kayma sesini duyduk. O sesi duyunca arkamı döndüm. Toparlayamayacağı belliydi. Zaten ondan sonra da kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. 1,5- 2 metre kadar önümden geçti. Risk altında değildim" diye konuştu. TRAFİĞE KAPATILDI Kazanın yaşandığı viyadük ise bu sabah SDÜ yönetiminin talebi üzerine araç trafiğine kapatıldı. Viyadüğün kırılan bariyerleri yenilenirken araç girişi yola konulan bariyerlerle kapatıldı. Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk babası Veli Bakır'ın cenazesi ise morgdan alınarak Yalvaç İlçesi Eyüpler Köyü'ne getirildi. Bakır'ın cenazesi burada toprağa verildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz kamyonet sürücüsü Nesim Salman'ın emniyetteki ise işlemleri sürüyor.