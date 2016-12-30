(Görüntülü Haber) Ölüm onları teğet geçti

Tarık ARSLAN / MUDANYA(Bursa), () – BURSA’nın Mudanya İlçesi’nde yaşanan kazalar Mobese kameralarına yansıdı. Güzelyalı girişinde yokuş aşağı inerken frenleri tutmayan kamyonun bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında yolcu indiren servis minibüsünü teğet geçtiği anlar olası bir faciadan nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi. Mudanya Emniyet Müdürlüğü ilçede ve Güzelyalı Mahallesindeki kazaların görüntüsünü paylaştı. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde Güzelyalı Arkur kavşağından rampadan inen bir kamyonun iddiaya göre frenleri boşaldı. Frenlerin tutmadığını gören kamyon sürücüsü önünde kırmızı ışıkta bekleyen selektör yaktığı araçlara vurmamak için ters girip önüne çıkan otomobilin tamponuna çarptı. Duramayan kamyon yol kenarında yolcu indiren servis minibüsüne yaptığı son manevra ile vurmaktan kurtardı. Bu sırada minibüste bulunan ve inmek üzere olan yolcular panik yaşadı. KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ Mobese’ye yansıyan başka bir kazada ise Mudanya yönünden gelerek kavşaktan sahil yönüne dönen otomobile, Bursa yönünden gelen bir başka otomobil çarptı. Can kaybının olmadığı kazada otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. BARİYER KALKINCA GEÇEMEDİ Mudanya mütareke binası yanındaki caddeye giriş yapmak isteyen otomobil kalkan bariyere çarptı. Kaza anı mobeseye yansırken, karşıdan karşıya geçen yayalar da kaza anında şaşkınlıklarını gizleyemedi.