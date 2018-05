(Görüntülü Haber) Ölen Güney Koreli 4 kadının, yaralanan 4 turistin eşi olduğu ortaya çıktı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Güney Koreli 4 kadının, yaralanan 4 erkek turistin eşleri olduğu ortaya çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hastanede yaralı turistlerden birini ziyaret etti. Kemer ilçesinde, Phaselis Antik Kenti'ni gezmeye giden Güney Koreli turistleri taşıyan minibüs, dün saat 14.30 sıralarında Kemer-Kumluca yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınındaki Phaselis Antik Kavşağı'nda, Engin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı. Güney Koreli 8 turistin bulunduğu ve turistlerden Chol Sanghez yönetimindeki minibüs, savrularak refüje devrildi. Minibüsteki 4 Güney Koreli hayatını kaybederken, 4'ü de yaralandı. Otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 1'ü Türk, 2'si Güney Koreli 3'ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. 2 Güney Koreli'nin ise biri yoğun bakımda olmak üzere tedavileri devam ediyor. VALİ YARALI TURİSTİ ZİYARET ETTİ Kazanın ardından bugün öğle saatlerinde Vali Münir Karaloğlu, hastaneyi ziyaret etti. Vali Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ve Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Hyunsik Cho ile birlikte ortopedi servisinde tedavisi devam eden Güney Koreli turist Young Hoy Pak'ı ziyaret etti. Vali Karaloğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralı Park ise iki gün önce Antalya'ya geldiklerini belirterek, Vali Karaloğlu'na ziyareti ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. DÖRDÜ DE EŞLERİNİ KAYBETTİ Kazada hayatını kaybeden 4 Güney Korelinin kadın turistler olduğu kaydedildi. Ünal Hülür, ölen 4 kadın turistin, yaralı erkek turistlerin eşleri olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden kadın turistler Sooyeon Kim (68), Junghee Kim (61), Myeong Sin (67) ve Yeong Rog Hong'un (64), yaralanan Sang Hee Choi (66), Young Hoy Park (67), Hwahyun Son (65) ve Myeong Suk Sin'in (67) eşleri olduğu belirtildi. İKİ TURİST HASTANEDE Kazayla ilgili hastanede gazetecilere açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, yaralılardan 3'ünün ayakta tedavisinden sonra taburcu edildiğini söyledi. Şu an iki Koreli misafirin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Bir hastamız ortopedi servisinde, diğeri yoğun bakımda, ikisinde de hayati tehlike yok. Yoğun bakımda olanın omurilikte bir miktar zedelenme var, onun tedavisi başladı ve devam ediyor. Ziyaret ettiğimiz hastanın da omuz bölgesinde hafif yaralanmalar ve tedavisi sürüyor" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNEY KORE DÖNÜŞÜNDE TALİMAT VERDİ Kazanın yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, kaza haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatları olduğunu anlattı. Karaloğlu, “Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız Kore seyahatindeydi. Dün kaza haberi duyulunca kendileri Seul'den İstanbul'a uçuyorlardı ve uçaktan İçişleri Bakanımız vasıtasıyla talimatları oldu, olayın yakın takibi tarafımızdan, hem yaralıların hem de cenazelerin Kore'ye nakliyle ilgili devlet olarak üzerimize düşen her şeyi yakından takip etmemizle ilgili talimatları oldu. Dün Ankara büyükelçisi de sayın Cumhurbaşkanımızın seyahati dolayısıyla Seul'deydi, telefonla görüştük. Kendisi başkonsolosumuzu ve büyükelçilikten arkadaşları gönderdiler. Onlar da şu anda kendilerine düşen kısmı takip ediyor ve biz de onlara yardımcı oluyoruz" dedi. CENAZELERİN NAKİL İŞLEMLERİ BAŞLADI Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Kore halkına başsağlığı dileklerini ileten Vali Karaloğlu, “Son dönemde özellikle Kore bölgesinden Antalya'ya gelen misafirlerimizin sayısında artış var. Talihsiz kaza hepimizi çok derinden üzdü. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hem yaralılarımızın tedavisi hem cenazelerin Kore'ye nakliyle ilgili devlet, valilik olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Temennimiz bu sene bir daha bu ve benzeri olayları yaşamama noktasında ama Antalya'ya yılda 20 milyon yerli ve yabancı insan geliyor. Maalesef istemesek, arzu etmesek de bu ve benzeri kazalar yaşanıyor. Amacımız kazaları daha aza indirerek sezonu kapatmak" diye konuştu. Güney Kore Konsolosu Hyunsik Cho, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Cho, "Öncellikle valiliğin bize gösterdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz, çok mutlu ettiniz bizi" dedi.