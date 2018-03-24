(Görüntülü Haber) Öldürülen sevgilisine mezar yaptırdı

ADANA'da tartıştığı Hüseyin Az'ın (28) öldürdüğü arkadaşı Cebrail Yılmaz'a (22) sevgilisi Yaren T., mutlu günlerin hatırası için mezar yaptırdı. Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Cebrail Yılmaz, iddiaya göre soygunlardan el elde ettiği kazancını birlikte olduğu Yaren T. ile harcamaya başladı. Bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yapan Yılmaz, otomobilin hasar masrafını ödemede zorluk çekince arkadaşı Hüseyin Az'dan 400 lira borç aldı. Yılmaz'ın bu parayı da Yaren T. ile harcadığını öğrenen Az, tepki gösterdi. Olay günü birlikte içki içen Az, arkadaşı Yılmaz'a, "Hırsızlıktan kazandığın paraları kız arkadaşınla harcıyorsun. Borcu benden alıp, onu da yedin" dedi. Kavganın büyümesi üzerine Az, yanında bulundurduğu ruhsatız tabancayla Cebrail Yılmaz'a ateş etti. Özel hastaneye kaldırılan Yılmaz yaşamını yitirdi. ÖLÜM HABERİ ALIR ALMAZ MEZAR YAPTIRDI Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Yılmaz'ın öldüğünü öğrenen Yaren T. ise acı haberi telefonda aldıktan hemen sonra mezar ustasını aradı. Yaren T., Yılmaz'ın ailesinden habersiz yaptırdığı mezarın taşına ise, 'Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen' diye yazdırdı. Otopsisi tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi ise defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi sevgilisi tarafından yaptırılan mezara defnedildi. Katil zanlısı Hüseyin Az ise, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.