(Görüntülü Haber) Öldürülen oğlu için hastaneye giderken motosikletliye çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Bedirhan Laçin, kavgada bıçaklanan oğlu 22 yaşındaki Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz otomobille hastaneye giderken, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu. Oğlu cinayete kurban giden ve kazada bir kişinin ölümüne neden olan Yalçın, serbest bırakıldı. Çorlu İlçesi Nusretiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta dün akşam saatlerinde Ahmet Laçin ve arkadaşı Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştüğü sırada Kurtses, belinden çıkardığı bıçakla Ahmet Laçin'i ile Sinan Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba 45 yaşındaki Bedirhan Laçin, otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Laçin yönetimindeki otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan Bedirhan Laçin, soruşturmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Nazım Kurtses'in kimliği güvenlik kameralarından tespit edilerek, saklandığı evde gece yarısı ağabeyi Metin Kurtses ile birlikte yakalandı. Kurtses, kardeşler polisteki soruşturmalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cinayete kurban giden Ahmet Laçin ile babasının çarparak ölümüne neden olduğu Fırat Kaleli, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.