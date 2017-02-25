(Görüntülü Haber) Öldürülen DHKP/C'li oğlunun cesedi göçükte kaldı diye açlık grevi başlattı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de geçen yıl düzenlenen hava operasyonu sırasında öldürülen terör örgütü DHKP/C'nin 11 üyesinden sığınak içinde meydana gelen göçük nedeniyle cesedi çıkarılamayan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Geçen yıl Kasım ayında alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, Tunceli'nin Geyiksuyu Köyü yakınlarındaki Çed Deresi Vadisi içinde bir grup DHKP/C'li terör örgütü üyesi bulunduğunu tespit etti. Bölgenin yoğun kayalık olması nedeniyle düzenlenen hava operasyonunda, bombalanan sığınak içinde gizlenen terör örgütü DHKP/C'nin 11 üyesi öldürüldü. Hava operasyonunun ardından yapılan arazi aramasında sığınak içinde bulunan 7 teröristin cesedi çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 4 kişinin cesedi ise sığınak içinde meydana gelen göçük nedeniyle çıkarılamadı. Operasyonda öldürülen 11 kişinin arasında bulunan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, cesetlerin çıkarılarak kendilerine verilmesi için Tunceli seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Tek isteğinin oğlunun cenazesini almak olduğunu belirten Kemal Gün, Bombardımanda öldürülen 11 kişi içinde oğlum Murat Gün de bulunuyor. Biz bu durumu öğrendikten sonra bütün makamlara başvurduk, cenazemizi istedik. Ancak şu ana kadar bir bilgi verilmedi. Biz de çaresiz kalınca cenazelerimizin verilmesi için süresiz açlık grevi başlattık. Biz sadece çocuklarımızın cenazelerinin verilmesini talep ediyoruz" dedi.