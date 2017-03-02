(Görüntülü Haber) Öldürdüğü eşinin maaşını isteyen kocaya 'saygın tutum' indirimi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da boşandığı 2 çocuğunun annesi Neslihan Kızılkaya'yı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra intihara kalkışan, cezaevinde iken maaşını isteyen Halil İbrahim Kızılkaya'ya, Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce 'Saygın tutum' indirimi ile ömür boyu hapse çevrildi. Cinayet, 28 Mart 2016 günü merkez Palandöken İlçesi'ndeki Müftü Solakzade Mahallesi, Elmadağı Sokak'ta meydana geldi. İşsiz, 43 yaşındaki Halil İbrahim Kızılkaya ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Neslihan Kızılkaya, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Olaydan 1 ay sonra eski eşini arayan Halil İbrahim Kızılkaya, boşanma kesinleşmediği için soyadı değişmeyen Neslihan Kızılkaya ile tartıştı. Halil İbrahim Kızılkaya yanındaki bıçakla Neslihan Kızılkaya'nın boynunu 3 yerinden kesti, daha sonra göğsüne 4 bıçak darbesi ile öldürdü. Kızılkaya ardından aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Neslihan Kızılkaya toprağa verilirken, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Halil İbrahim Kızılkaya, 4 Nisan 2016'da çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Halil İbrahim Kızılkaya hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kızılkaya, yargılanma aşamasında öldürdüğü eşinin aylığını almak için cezaevinden SGK'ya dilekçe ile başvurdu. Ancak, Kızılkaya'nın bu istemi kabul edilmedi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Eylül 2016 günü görülen karar duruşmasında Halil İbrahim Kızılkaya, 'Kasten nitelikli insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Halil İbrahim Kızılkaya'ya öldürdüğü eşine iftira attığı için tahrik ve takdir indirimi uygulamadı. Kararın temyiz edilmesi ardından dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Ceza Dairesi 'Halil İbrahim Kızılkaya'nın istinaf aşamasında saygılı tutum ve davranışları, delilleri dairemize yanlış aksettirme imkanı varken kötüye kullanmaması, yerel mahkemenin sanığın kişiliği üzerindeki değerlendirmesinin annelerinin ölmesi nedeniyle sanıkla husumeti bulunan müşterek çocuklarının beyanına dayanması, pişman olduğunu açıkca belirtmesi ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle' iyi hal indirimi ile cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Neslihan Kızılkaya'nın ailesinin Avukatı Muhammed Sönmez, İstinaf Mahkemesinin verdiği karara itiraz ettiklerini söyledi. Dosyanın Yargıtay'da bozulacağına inandıklarını vurgulayan Avkat Muhammed Sönmez, şöyle dedi: "Yargıtay'a temyiz için müracaat ettik. Takdir indirim hallerinin nasıl kullanılacağı kanunda bellidir. Bir kişinin duruşmada susması onun iyi halini göstermez. İyi halden yaralanabilmek için gerçekleştirilen eylemi samimi bir şekilde anlatması gerekmektedir. Ancak sanık olayı tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Bütün bunları mahkemeden saklamıştır. Bu halde de iyi hal indirimi uygulanması hukuka aykırıdır. Dosyanın Yargıtay'da bozulacağını düşünüyoruz."