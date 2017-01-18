Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde 55 yaşındaki İbrahim A., kavga sırasında ölümüne neden olduğu arkadaşı 65 yaşındaki Ziya Özkurt'un cesedini çarşafa sararak el arabasıyla apartmanın yanına bırakıp kaçtı. TOKİ Mahallesi'nde İbrahim A. ile arkadaşı Ziya Özkurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen Ziya Özkurt, başını betona çarptı. Özkurt olay yerinde hayatını kaybederken İbrahim A., çarşafa sardığı arkadaşının cesedini el arabasıyla taşımaya başladı. Katil zanlısı, arkadaşının cesedini apartmanın arkasına bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından, Ziya Özkurt'un cesedi otopsi için Niğde Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kısa sürede yakalanan İbrahim A. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Öldürdüğü arkadaşının cesedini el arabasıyla taşıdı
Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde 55 yaşındaki İbrahim A., kavga sırasında ölümüne neden olduğu arkadaşı 65 yaşındaki Ziya Özkurt'un cesedini çarşafa sararak el arabasıyla apartmanın yanına bırakıp kaçtı. TOKİ...
18 Ocak 2017 Çarşamba 18:22
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