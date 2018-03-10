CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ Evlerinin yanındaki okul duvarında bulunan demir korkuluklarının üzerine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Aslan'ın (3) cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesinin, Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Okulun demir korkuluğu üzerine düşen minik Mustafa öldü (2)
CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ Evlerinin yanındaki okul duvarında bulunan demir korkuluklarının üzerine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Aslan'ın (3) cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından...
10 Mart 2018 Cumartesi 15:16
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