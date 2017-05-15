(Görüntülü Haber) Okul dışına kaçan toplu almak isterken, bacağına tel örgüler saplandı

EDİRNE'de ortaokul öğrencisi Emircan Ö., kaçan topunu almak için okul duvarının üzerinden kuyu üzerinde duran tel örgüye atladı. Sağ bacağı tel örgüye saplanan küçük çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bacağında tellerle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 5'inci öğrencisi olan Emircan Ö., teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı top, okul bahçesinin dışına kaçtı. Topu almak için giden Emircan Ö., sökülerek bir kuyu kapağının üzerinde duran tel örgütünün üzerine atladı. Küçük çocuğun sağ bacağı tel örgütlere saplandı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yönetimi itfaiye ve 112 acil servisi aradı. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce küçük çocuğu sakinleştirdi. Ardında da bacağına sağlanan bölümü keserek tel örgüyle birlikte 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Emircan Ö.'nün sağ bacağına saplanan tel örgü operasyonla çıkarıldı. Emircan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.